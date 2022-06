Apple dévoile le MacBook Air avec puce M2 !

Apple a commencé par présenter sa puce Apple M2, le moteur de ce nouveau MacBook Air. En bref, la technique de gravure de la puce a été améliorée, il y a deux coeurs en plus pour les graphismes, de la mémoire vive 50% plus rapide, un nouveau Neural Engine, un moteur spécialisé pour la lecture de médias hautes performances, et la prise en charge d'un maximum de 24 Go de RAM. Apple annonce un CPU jusqu'à 18% plus rapide, un GPU jusqu'à 35%, le tout sans consommer plus : le nouveau MacBook Air affiche toujours 18 heures d'autonomie, toujours sans avoir besoin de ventilateur.Le premier Mac à intégrer cette puce Apple M2 est donc le MacBook Air, qui change de design pour l'occasion. Fini le châssis biseauté, Apple est de retour à un design parfaitement plat, plus fin que le précédent (1,13 cm, contre 0,41 à 1,61 cm pour le modèle M1), avec un poids en très légère baisse (1,24 kg au lieu de 1,29 kg).L'écran a été agrandi sur la hauteur et passe de 13,3" à 13,6". Et oui, Apple a bien calqué sur le MacBook Air son design à encoche, avec un menu qui se retrouve de part et d'autres des capteurs frontaux. La dalle utilisée est toujours de technologie LCD classique : pas de Mini-LED (vrais noirs) ou de technologie ProMotion (120 Hz). La luminosité passe de 400 à 500 nits sur ce nouveau modèle, et il y a la prise en charge d'un milliard de couleurs pour des images encore plus précises.En terme de connectique, Apple a rajouté le connecteur magnétique MagSafe, ce qui permet de libérer un connecteur USB-C au quotidien. Selon le modèle de MacBook Air acheté, il y a soit un chargeur de 30 W pour le modèle d'entrée de gamme, soit un chargeur de 35 W avec deux ports USB-C pour le modèle haut de gamme, ce qui permet de charger un autre appareil simultanément. Le nouveau MacBook Air M2 prend en charge la recharge rapide, mais il faut pour cela un chargeur de 67 W vendu séparément.Apple a également amélioré la webcam, qui passe de 720p à 1080p. Apple a également amélioré son système de micros et surtout le système audio avec quatre haut-parleurs prenant en charge l'audio spatial.Au niveau du clavier, les touches de fonction sont désormais de pleine taille (elles avaient auparavant une hauteur divisée par deux), et on retrouve la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID en haut à droite.On s'attendait à de nouveaux coloris comme sur l'iMac M1, mais Apple s'est finalement montrée très sobre avec seulement quatre déclinaisons, toujours avec une façade noire. On retrouve l'argenté et le gris sidéral, puis il y a une nouvelle teinte « lumière stellaire » qui remplace le doré et le « minuit » qui est un bleu très foncé.En terme de tarif, c'est salé. Le nouveau MacBook Air est en effet vendu à partir de 1 499 € pour 256 Go, ou 1 849 € pour 512 Go de stockage. C'est beaucoup plus que l'ancien modèle qui était jusqu'ici commercialisé à partir de 1 129 € ! L'ancien modèle, justement, est conservé au catalogue mais le taux de change très défavorable du moment a conduit Apple à monter son prix à 1 199 € en France. Pour un modèle qui a déjà près de deux ans, c'est difficile à avaler.Vous pouvez découvrir tous les détails sur le nouveau MacBook Air dès ce soir sur l'Apple Store mais il faudra patienter un peu avant de pouvoir mettre la main dessus : il n'est pas encore disponible à la commande et il ne sera commercialisé qu'en juillet, sans plus de précisions pour le moment.