Le MacBook Pro 13,3'' adopte la puce M2

On prend le MacBook Pro 13,3" M1, on y met la puce M2 à la place et emballez, c'est pesé ! L'intégration de la puce Apple M2 est le seul changement de cette nouvelle génération de MacBook Pro d'entrée de gamme. On pensait qu'Apple supprimerait au moins la Touch Bar qui n'a plus aucun avenir, mais elle est toujours là.Tout l'intérêt de ce nouveau modèle réside donc dans l'intégration de la puce Apple M2, qui offre naturellement de meilleures performances que la puce Apple M1. Toujours gravée avec une finesse de 5 nanomètres mais avec une technique améliorée, la puce Apple M2 embarque deux coeurs supplémentaires pour les graphismes, de la mémoire vive 50% plus rapide avec un maximum de 24 Go au lieu de 16 Go auparavant, et il y a également un nouveau Neural Engine et un moteur spécialisé pour la lecture de médias hautes performances. En résumé, Apple annonce un CPU jusqu'à 18% plus performant, un GPU jusqu'à 35% plus rapide, le tout sans perte de performances sur la durée grâce à la présence d'un ventilateur (dont le MacBook Air est dépourvu) et avec jusqu'à 20 heures d'autonomie.Côté tarifs, le MacBook Pro 13,3" avec puce M2 est 150 € plus cher que son prédécesseur. Les tarifs n'ont pas bougé aux États-Unis, ce qui semble plutôt cohérent au vu des nouveautés très limitées de ce modèle qui se fait dépasser par le MacBook Air sur certains points, mais Apple a pris en compte un taux de change plus défavorable à l'euro. Les prix sont ainsi de 1 599 € pour 256 Go, et de 1 829 € pour 512 Go de stockage.Comme le MacBook Air, le nouveau MacBook Pro 13,3" n'est pas disponible à la commande tout de suite : la commercialisation sera lancée en juillet, mais la date précise n'a pas encore été communiquée. Vous pouvez retrouver tous les détails sur la puce M2 et ce nouveau modèle sur l'Apple Store