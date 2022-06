Apple dévoile les nouveautés d'iOS 16 et iPadOS 16

C'est sans doute la nouveauté la plus visuelle de cette future mise à jour : iOS 16 chamboule l'écran de verrouillage de l'iPhone ! Apple va pour la première fois offrir la possibilité de personnaliser cet écran, avec de multiples options pour changer la police et sa couleur, et même des widgets pour pouvoir visualiser certaines infos (alarme, météo, etc.) sans avoir à déverrouiller le téléphone.Il est possible de créer plusieurs écrans de verrouillage différents, puis de passer de l'un à l'autre selon les inspirations ou en fonction du réglage de la fonctionnalité Concentration. Les notifications apparaissent désormais sur le bas de l'écran, et les applications vont pouvoir présenter des données sous une nouvelle forme appelée Activités en direct, par exemple pour le score d'un match ou le suivi d'une livraison mise à jour en temps réel.La fonctionnalité Concentration évolue pour mieux séparer les environnements. Il est ainsi possible de définir un écran de verrouillage différent au travail ou à la maison, et Apple met également en place des filtres au sein des différentes applications comme Calendrier et Messages ainsi que les apps tierces. Par exemple, on peut désactiver les notifications de sa messagerie professionnelle lorsque le mode Temps pour soi est activé.L'application Photos reçoit d'importantes nouveautés au niveau du partage, notamment avec la photothèque partagée iCloud qui permet de mieux gérer la synchronisation de ses souvenirs au sein d'une même famille, avec des automatisations en fonction de la détection de visages sur les photos ou de la proximité de l'iPhone d'autres personnes.Autre nouveauté importante cette fois dans l'application Messages, il devient possible d'éditer un iMessage tout juste envoyé et même d'annuler l'envoi (dans un délai de 10 secondes). Messages intègre également SharePlay pour commenter en direct la lecture d'une vidéo avec un proche, et la messagerie d'Apple intègre de nouveaux outils pour initier des projets collaboratifs (par exemple sur Pages) à partir d'une conversation de groupe. Il est possible de partager des notes, des présentations, des rappels ou encore des groupes d'onglets Safari.Dans Mail, la recherche a été entièrement revue pour plus d'efficacité, avec la mise en place de suggestions au fur et à mesure de la frappe. Il est également possible de mettre en place des rappels pour penser à répondre à un e-mail plus tard, de programmer un e-mail pour un départ plus tardif ou même d'annuler l'envoi d'un e-mail (il y a en fait par défaut un petit délai avant l'envoi des e-mails).Sur Safari, Apple met en place les premières briques pour le remplacement d'un mot de passe par Touch ID ou Face ID en collaboration avec la Fido Alliance . Le navigateur d'Apple permet de partager des groupes d'onglets, ou d'envoyer des messages ou passer un appel FaceTime directement depuis Safari.Sur le plan de l'intelligence artificielle, Apple offre deux fonctionnalités bien senties : le détourage automatique d'objets ou animaux reconnus par l'appareil photo, et la fonctionnalité Texte en direct appliquée aux vidéos (il suffit de mettre une vidéo en pause pour pouvoir sélectionner du texte présent dessus). Il y a d'autres évolutions, comme la possibilité de passer à la volée de la dictée à la frappe et vice-versa.Du côté de Plans, Apple ajoute la prise en charge des étapes au sein des itinéraires, ainsi que les tarifs et la gestion des tickets et abonnements de transport. Apple Pay et Cartes intègre la possibilité pour les apps qui le souhaitent de proposer un suivi en direct des commandes en cours, et Messages offre la possibilité de partager des badges ou clés NFC. Apple a également entièrement revu l'application Maison, ajouté la gestion de la prise de médicaments dans la section Traitements de l'app Santé, et l'app Forme est proposée sur l'iPhone même sans posséder d'Apple Watch.En terme de compatibilité, iOS 16 laisse du monde de côté : il faut un iPhone SE (2è génération ou ultérieur) ou un iPhone 8 et modèle ultérieur. L'iPhone SE de première génération n'est plus pris en charge, tout comme l'iPhone 6s, l'iPhone 7 et l'iPod touch.Sur l'iPad, iPadOS 16 hérite des différentes nouveautés d'iOS 16 (mais pas la personnalisation de l'écran de verrouillage) et il y en a d'autres qui sont spécifiques aux tablettes d'Apple. La plus importante est sans doute Stage Manager, réservé aux modèles M1, qui apporte un mode fenêtré à l'iPad pour la première fois. Lorsque ce mode est activé, les applications ouvertes prennent se trouvent dans une colonne sur la gauche de l'écran, et il devient possible de prendre une application et la glisser sur la droite pour en obtenir une version fenêtrée, avec plusieurs applications ouvertes qui se superposent. Il est possible de passer facilement d'une app à l'autre, et de créer des espaces de travail avec plusieurs apps.Autre nouveauté plus anecdotique mais tout de même très attendue, iPadOS 16 apporte enfin l'application Météo d'Apple sur l'iPad !Le Game Center est entièrement revu avec un nouveau tableau de bord et de nouvelles fonctionnalités sociales. Plus tard dans l'année, il sera possible de jouer ensemble avec SharePlay.Une nouvelle app de productivité nommée FreeForm fera son apparition d'ici la fin de l'année. Il s'agit d'un outil de réflexion collaborative, une sorte de tableau blanc sur lequel tout le monde peut participer dans le cadre d'un projet en ajoutant des notes, des fichiers, des URL, des documents, de l'audio et des vidéos...En terme de productivité, Apple annonce également de multiples autres évolutions destinées à rapprocher ses applications iPadOS de ses applications destinées au Mac :Concernant la compatibilité, il faudra un iPad Pro (tous modèles), un iPad Air (3è génération et ultérieur), un iPad (5è génération et ultérieur) ou un iPad mini (5è génération et ultérieur) pour installer iPadOS 16 qui laisse donc l'iPad Air 2 et l'iPad mini 4 sur le côté du chemin.iOS 16 et iPadOS 16 entrent en version bêta pour les développeurs dès ce soir, et il y aura une phase de version bêta publique en juillet. La sortie d'iOS 16 et iPadOS 16 est annoncée pour l'automne, sans grand doute dès septembre pour accompagner la sortie de l'iPhone 14.