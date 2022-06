Apple présente les nouveautés de macOS 13 Ventura

La nouveauté la plus emblématique de macOS Ventura s'appelle Stage Manager. Lorsque cette fonctionnalité est activée par le biais du centre de contrôle, les applications se retrouvent organisées sous la forme d'aperçu (ou de piles lorsqu'il y a plusieurs fenêtres) sur la gauche de l'écran. Il devient alors possible de passer d'une application à l'autre très facilement, mais également de glisser des fenêtres depuis la colonne de gauche pour créer un nouvel espace de travail à la volée.La fonctionnalité Handoff est (enfin) disponible pour les appels FaceTime : il est possible de basculer un appel entre un iPhone et un Mac, ou un iPad, ce qui est très pratique en cas de changement de lieu avec un appel qui s'éternise.Grâce à Continuité sur l'appareil photo, il devient possible d'utiliser le capteur de l'iPhone en tant que webcam pour le Mac. Grâce au capteur ultra grand-angle de l'iPhone, la fonctionnalité Cadre Centré est également disponible. Apple a même poussé le plaisir avec Desk View qui offre une double vue, par exemple pour montrer un travail en cours en filmant à la fois son visage et ce qui est posé devant soi sur le bureau.Il y a ensuite de nombreuses nouveautés qui sont communes avec iOS 16 et iPadOS 16 . On peut notamment citer la possibilité d'annuler un envoi (sous 10 secondes) ou de modifier un iMessage après son envoi. Il y a aussi la refonte de la recherche au sein de Mail, la mise en place de rappels pour ne pas oublier de traiter un e-mail urgent, ou la possibilité de programmer un envoi d'e-mail à un horaire précis. Le moteur de recherche du Mac, Spotlight, présente également des résultats plus détaillés et permet des actions rapides (programmer une alarme, lancer un mode de concentration, etc.).Sur Safari, Apple permet de partager des groupes d'onglets entre amis ou collègues, et il y a la possibilité d'envoyer des messages ou de lancer des appels FaceTime directement depuis le navigateur. Apple met également en place le standard WebAuthn, qui permet de remplacer un mot de passe par Touch ID ou Face ID. Cela fonctionne seulement dans l'écosystème d'Apple, mais Apple travaille avec la Fido Alliance pour une intégration avec Google et Microsoft.Comme sur iOS, macOS Ventura propose également la photothèque partagée iCloud qui permet de partager une bibliothèque de photos commune au sein d'une famille, avec de multiples options de personnalisation et d'automatisations pour séparer le privé du commun. Il y a aussi du neuf dans les outils collaboratifs avec l'intégration de SharePlay et de projets partagés sur Messages, un tableau de bord Game Center revisité avec la future prise en charge de SharePlay pour le jeu communautaire, ou encore l'application de tableau blanc collaboratif Freeform qui sera lancée d'ici la fin de l'année.Les Préférences Système ont été complètement chamboulées pour se rapprocher de celles d'iOS, avec une colonne latérale pour accéder aux différentes rubriques. Il devrait être plus simple de s'y retrouver entre le Mac, l'iPhone et l'iPad.Il y a enfin de multiples autres changements un peu partout dans le système. Deux nouvelles applications très attendues font leur apparition avec Horloge, qui permet notamment de programmer des réveils, et l'app Météo en bonne et due forme. Apple a également complètement revu l'application Maison, permet de sélectionner du texte reconnu automatiquement au sein d'une vidéo mise en pause, permet de définir des étapes dans un itinéraire sur Plans...En terme de compatibilité, macOS 13 Ventura nécessite un iMac de 2017 ou plus récent, un iMac Pro de 2017, un MacBook Air de 2018 ou plus récent, un MacBook Pro de 2017 ou plus récent, un Mac Pro de 2019 ou plus récent, un Mac mini de 2018 ou plus récent ou un MacBook de 2017 ou plus récent. De nombreux anciens Macs sont laissés de côté.macOS Ventura entre en version bêta pour les développeurs dès ce soir et une version bêta publique sera proposée dans le courant du mois de juillet. Pour la sortie de la version finale, c'est prévu pour l'automne sans plus de précisions pour l'instant.