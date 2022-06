Apple présente les nouveautés de watchOS 9

watchOS 9 ne déroge pas à une règle d'or : chaque nouvelle version du logiciel interne de l'Apple Watch doit apporter de nouveaux cadrans. Il y a une revisite du cadran Astronomie d’origine qui est actualisé en continu, le cadran Lunaire qui fait le lien entre le calendrier grégorien et le calendrier lunaire, le cadran Récréation créé en collaboration avec l’artiste et illustratrice de Chicago Joi Fulton, le cadran Mégalopole qui comporte des chiffres conçus sur mesure dont le style change à mesure que l’on tourne la Digital Crown, le cadran Portraits qui fait désormais apparaître l’effet de profondeur de champ sur les photos de chiens, de chats et de paysages, et enfin l'ajout de nouvelles options de personnalisation pour les autres cadrans existants.watchOS 9 apporte des vues d’exercices plus détaillées avec les anneaux Activité, les zones de fréquence cardiaque, la puissance et l’altitude. Apple met également en place des indications en temps réel pour savoir si vous tenez le bon rythme et pour vous motiver à atteindre votre objectif, et les parcours répétés pour battre votre dernier temps ou son record personnel sur un même parcours. watchOS 9 donne également des conseils pour améliorer sa technique de course en fonction de la longueur de foulée, le temps de contact au sol et l’oscillation verticale. Le système permet enfin de passer automatiquement d'un sport à l'autre, le résumé d'exercice est amélioré et la nage avec planche est désormais automatiquement détectée comme nouveau type d’exercice pour les entraînements en piscine.Une nouvelle application appelée Traitements sert à gérer ses prises de médicaments, vitamines et compléments alimentaires, avec des notifications pour ne rien oublier et des alertes en cas de traitements incompatibles entre eux.Le suivi du sommeil est amélioré et permet de suivre précisément les périodes de sommeil paradoxal, lent et profond, ainsi que les moments d'éveil. Sur l'iPhone, il est possible de comparer ses nuits avec des graphiques comparatifs et la mise en relief avec d'autres données, comme le rythme cardiaque.watchOS 9 sera compatible avec l'Apple Watch Series 4 et les modèles ultérieur. C'en est donc fini de l'Apple Watch Series 3, alors même que ce modèle est toujours au catalogue (mais plus pour longtemps ) : c'est une situation totalement inédite.watchOS 9 est entré en version bêta pour les développeurs ce soir, et une version bêta publique sera proposée dans le courant du mois de juillet. Pour la version finale, la sortie est annoncée pour cet automne, sans plus de précisions pour le moment.