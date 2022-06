En 2023, CarPlay veut contrôler l'intégralité de la voiture

Il y a trois importants principes pour cette future version de CarPlay. Le premier, c'est de s'adapter à toutes les formes et toutes les tailles d'écran, y compris les configurations où il y a plusieurs écrans, avec des widgets de différentes tailles, de différents styles et une interface totalement extensible et personnalisable.La seconde et la plus importante, c'est d'offrir à l'utilisateur une expérience complète sans jamais avoir à revenir à l'interface du constructeur. Pour cela, CarPlay prend désormais tout en charge : l'affichage de la vitesse, la jauge d'essence, le niveau d'huile, sans oublier les tonnes de contrôles internes au véhicule comme le pilotage de la ventilation et de la climatisation, du chauffage, le réglage des sièges, etc.La troisième, c'est la personnalisation de l'interface qui peut offrir un style totalement différent, d'un constructeur à l'autre ou d'un conducteur à l'autre. Chacun peut choisir ce qu'il affiche sur le tableau de bord à partir du moment où les informations essentielles sont là, et il y a une variété de modes d'affichage classiques ou modernes. Tout fonctionnant à base d'écran, des informations auparavant séparées peuvent alors cohabiter, comme avec la navigation de Plans qui se retrouve élégamment entre les indicateurs de vitesse.Le plus difficile avec cette nouvelle version de CarPlay, c'est de convaincre les constructeurs de laisser à Apple le contrôle logiciel de leurs voitures. Apple se veut rassurante sur ce point : avec plus d'un an d'avance sur la présentation des premiers modèles compatibles, il y a déjà une belle liste de constructeurs partenaires (dont Renault pour la France).Il est très rare qu'Apple annonce une nouveauté avec autant d'avance, mais la mise au point de nouveaux véhicules prend beaucoup de temps : il n'est d'ailleurs question que d'une annonce en fin d'année 2023, et il est probable que beaucoup de voitures compatibles ne soient pas disponibles chez les concessionnaires avant 2024.