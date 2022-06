Apple lance (presque) son chargeur USB-C double

Il y a quelques semaines, Apple avait laissé s'échapper une référence à un chargeur USB-C double sur son site web. Ce nouveau modèle a finalement été dévoilé par Apple hier soir : il s'agit d'un modèle de 35 W, ce qui permettra donc de recharger un MacBook Air et un autre appareil en simultané. Ce nouveau chargeur est fourni avec le MacBook Air M2 haut de gamme (le modèle d'entrée de gamme se contente du modèle simple de 30 W), et il sera bientôt à la vente séparément sur l'Apple Store au prix de 65 € Le tarif de ce modèle double est supérieur au modèle simple de 30 W qui est à 45 € , mais il aura l'avantage de la compacité et de la simplicité pour les personnes mobiles. On imagine qu'il sera disponible à la vente le mois prochain en même temps que le MacBook Air M2, mais Apple ne donne pas cette précision. Pour le moment, il n'existe pas de version plus puissante adaptée au MacBook Pro. Notez d'ailleurs que ce chargeur de 35 W ne permet pas la recharge rapide sur le MacBook Air M2 : pour cela, il faut un modèle d'un minimum de 67 W, à 65 €