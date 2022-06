Un nouveau HomePod repéré au sein d'iOS 16

Apple n'a pas parlé du HomePod hier soir à l'occasion de la WWDC, mais la première version bêta d'iOS 16 nous apporte la preuve qu'il y a du nouveau en préparation : dans les entrailles du système, le site 9To5Mac a repéré des références à un mystérieux « AudioAccessory6 », alors que le HomePod mini est numéroté « AudioAccessory5 » et que le HomePod original est « AudioAccessory1 ».On n'en saura pas plus pour le moment mais il est tentant de faire le rapprochement avec une récente rumeur de Ming-Chi Kuo, qui évoquait un nouveau modèle pour la fin d'année 2022 ou le début d'année 2023. iOS 16 est encore en plein développement et la version finale ne sortira qu'au début de l'automne, ce qui pourrait correspondre à une sortie d'un nouveau HomePod pour les fêtes de fin d'année. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, c'est en revanche le flou le plus total pour le moment : il est possible qu'il s'agisse d'une simple amélioration du modèle existant, sans changement de design.