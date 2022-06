Avec iOS 16, Face ID fonctionne à l'horizontale sur l'iPhone 13

Après le bon fonctionnement avec un masque , la prochaine mise à jour de Face ID apportera le fonctionnement de la reconnaissance faciale lorsque l'iPhone est tenu à l'horizontale. C'est iOS 16, qui a été présenté hier soir , qui met en place cette discrète mais pratique nouveauté : plus besoin de réorienter l'iPhone pour le déverrouiller, par exemple lors d'une utilisation avec un jeu ou une vidéo à l'horizontale.Apple indique sur son site web que cette nouveauté fonctionne, sans plus de précisions. Les premiers tests montrent que seuls l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro permettent d'utiliser Face ID à l'horizontale avec la première version bêta d'iOS 16. On ne sait pas si Apple prévoit une prise en charge de modèles plus anciens sur de futures bêtas, la finalisation d'iOS 16 n'étant pas attendue avant le mois de septembre.