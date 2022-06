Apple Pay Later, le paiement en quatre fois par Apple

Apple continue de développer les fonctionnalités d'Apple Pay mais la complexité légale et contractuelle de certaines offres contraint Apple à un déploiement domestique dans un premier temps. C'est le cas avec Tap to Pay , qui transforme l'iPhone en terminal de paiement et qui sera disponible dans le courant de ce mois aux États-Unis, et c'est le cas avec Apple Pay Later qui a été présenté hier soir à l'occasion de la WWDC 2022. Il s'agit de la possibilité de régler en plusieurs fois sans frais.Apple Pay Later fonctionnera en ligne, chez les e-commerçants et au sein des applications, partout là où Apple Pay est accepté. Cette nouvelle option sera sans frais et sans intérêts, avec un paiement en quatre fois sur six semaines. Apple précise que tout le monde ne sera pas éligible à cette largesse : cela dépendra sans doute du fameux, cette note utilisée par les banques américaines pour calculer la capacité d'un client à rembourser ses dettes. Apple Pay Later sera disponible aux États-Unis cet automne.