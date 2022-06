Chargeur commun : l'Europe devrait bien imposer l'USB-C

L'Europe a fait un pas de plus vers l'adoption du chargeur unique basé sur le standard USB-C aujourd'hui en arrivant à un accord entre le parlement et le conseil européens sur les détails de la future loi. Elle devrait toujours être votée à la rentrée prochaine, mais le gros du travail est fait : à moins d'un tremblement de terre de dernière minute, l'USB-C deviendra obligatoire sur certaines catégories d'appareils mobiles à l'automne 2024.Cette directive concerne les téléphones portables, tablettes, appareils photos numériques, écouteurs et casques audio, consoles de jeu vidéo portables et haut-parleurs portatifs, avec une exception pour pour les appareils trop petits pour ce type de port comme les montres connectées, les dispositifs de suivi de la santé et de sport.

Le connecteur Lightning sur l'iPhone 13 Pro

En théorie, Apple pourrait échapper à cette loi en commercialisant un iPhone dépourvu de tout port de charge, mais reposer uniquement sur la recharge sans fil de MagSafe serait un trop grand retour en arrière en terme de performances. Selon plusieurs rumeurs, Apple aurait ainsi commencé à travailler sur l'intégration de l'USB-C à l'iPhone, et l'abandon du connecteur Lightning pourrait se faire avec l'iPhone 15 l'année prochaine , en avance sur les exigences de la Commission européenne.L'iPhone n'est pas le seul produit d'Apple concerné par cette loi : il y a également l'iPad d'entrée de gamme et le casque AirPods Max qui devront évoluer. En toute logique, Apple devrait totalement abandonner le format Lightning et il faut alors s'attendre à des mises à jour pour intégrer l'USB-C au boîtier de recharge des AirPods, à la batterie MagSafe, à la télécommande Siri Remote, au clavier Magic Keyboard, à la souris Magic Mouse et au Magic Trackpad.