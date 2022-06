Le MacBook Pro 13,3'' a-t-il encore un intérêt ?

Mais qu'est-ce que le MacBook Pro 13,3" fait encore dans la gamme d'ordinateurs portables d'Apple ? Apple a hier soir présenté sa puce Apple M2 qui intègre la refonte du MacBook Air , et le MacBook Pro 13,3" a également eu droit à une mise à jour pour profiter de cette puce sans le moindre autre changement. Gros balourd sans ambition, il se retrouve étrillé entre trois autres modèles beaucoup plus intéressants que lui. Apple aurait pu nous servir un MacBook SE en bonne et due forme : on se retrouve avec une gamme illisible.Que les amateurs du MacBook Pro 13,3" ne se rassurent absolument pas, il va ici se faire descendre en flèche. Le problème du MacBook Pro 13,3", c'est sa Touch Bar : elle est sur une voie de garage depuis qu'elle a été supprimée sur les modèles 14,2" et 16,2", elle coûte beaucoup trop cher à fabriquer (on estime le surcoût à environ 200 €), et c'est paradoxalement un argument utilisé par Apple pour se distinguer du MacBook Air et monter en gamme.Si Apple avait supprimé la Touch Bar de ce MacBook Pro 13,3", il aurait donc pu être proposé à 1 399 € au lieu de 1 599 €. Il se serait ainsi retrouvé sous le prix du MacBook Air M2 qui est à 1 499 €. Il aurait eu l'avantage du ventilateur pour la productivité et la batterie supérieure, mais pas les progrès du MacBook Air M2 avec son écran plus grand, sa meilleure webcam et son connecteur MagSafe. On aurait alors eu une sorte de MacBook SE, sur le modèle de l'iPhone SE qui propose des composants récents dans un corps de vieux.Mais au lieu de descendre en gamme, Apple a choisi de monter sans pour autant s'en donner les moyens : acheter le MacBook Pro M2, c'est donc dépenser 100 € de plus que le MacBook Air M2 tout en se privant de l'écran plus grand, de la webcam 1080p, du connecteur MagSafe qui permet mine de rien de profiter d'un connecteur USB-C supplémentaire lorsque l'ordinateur est branché, sans oublier la recharge rapide. Un peu frustrant, non ? Évidemment, il y a l'argument de la puissance, qui est mieux soutenue grâce au ventilateur, et le MacBook Pro affiche également un peu plus d'autonomie. Sauf que l'autonomie est quoi qu'il en soit excellente et que les utilisateurs ayant de réels gros besoins en puissance auront mieux fait de basculer sur la puce M1 Pro plus musclée du MacBook Pro 14,2".

La Touch Bar remplace les touches de fonction

Prenons d'ailleurs le problème dans l'autre sens en comparant le MacBook Pro 13,3" avec puce M2 au MacBook Pro 14,2". L'un est vendu à partir de 1 599 €, l'autre à partir de 2 249 €, mais le premier n'intègre que 256 Go de stockage dans sa configuration de base : en cas de gros besoins, c'est rarement suffisant. Avec 512 Go de stockage, le MacBook Pro 13,3" passe subitement à 1 829 €, et même à 2 059 € si on l'équipe des 16 Go de RAM conseillés pour un usage costaud. Il ne reste plus que 190 € de différence pour atteindre le tarif du MacBook Pro 14,2" qui déroule une fiche technique autrement plus sexy avec un écran nettement plus grand de résolution supérieure, la technologie Mini-LED qui affiche de vrais noirs, la technologie ProMotion (120 Hz) qui apporte une fluidité d'affichage inégalée, le connecteur MagSafe, le port HDMI, le lecteur de cartes SD et trois ports USB-C...Si vous avez un petit budget, le MacBook Air M1 remplira parfaitement son office avec un niveau de puissance surprenant pour une machine de cet acabit. Si vous avez envie de vous faire plaisir, le MacBook Air M2 offre une intéressante montée en gamme. Et si vous avez d'importants besoins, le MacBook Pro 14,2" est une excellente machine de productivité. À son nouveau tarif, le MacBook Pro 13,3" ne sait plus très bien où se placer et il ne répond plus qu'à quelques besoins de niche. Comme si Apple n'avait pas voulu y passer du temps, sachant bien que ce modèle était voué à la disparition à la prochaine fournée.