iOS 16 trahit l'écran toujours allumé du futur iPhone 14 Pro

La refonte de l'écran de verrouillage de l'iPhone est l'une des grandes nouveautés d'iOS 16, présenté hier soir . Apple offre désormais de nombreuses possibilités de personnalisations, dans le style mais aussi dans les fonctions avec l'apparition de widgets et même de fonds d'écran dynamiques. C'est une évolution qui avait été annoncée par Mark Gurman la semaine dernière, le journaliste ajoutant alors qu'iOS 16 préparait également l'arrivée d'une fonctionnalité d'écran toujours allumé.Suite à la sortie de la première version bêta d'iOS 16 (réservée aux développeurs), les fouineurs patentés de 9To5Mac ont donc fouillé dans les entrailles du nouveau système pour y découvrir trois nouveaux frameworks dédiés à la gestion de l'éclairage de l'écran, utilisés par l'écran de verrouillage, avec des mentions spécifiques à un écran toujours allumé. En clair, c'est la confirmation que la fonctionnalité est bien dans les tuyaux.Il y avait déjà eu des rumeurs d'écran toujours allumé pour l'iPhone 13 Pro l'année dernière, mais Apple n'aurait finalement pas retenu cette fonctionnalité que l'iPhone 13 Pro pouvait pourtant parfaitement gérer. Il semble que cela soit dû à un souci de consommation : la technologie ProMotion peut descendre à un taux de rafraichissement de 10 Hz, contre 1 Hz seulement pour l'écran toujours allumé de l'Apple Watch. Voilà qui tombe bien, la dalle utilisée sur le futur iPhone 14 Pro serait justement capable de descendre à 1 Hz et il n'y aurait donc plus aucun frein à la mise en place de l'écran toujours allumé sur les prochains modèles Pro attendus en septembre.Garder un écran constamment allumé consomme beaucoup d'énergie mais les dalles OLED ont une particularité : chaque pixel émet sa propre lumière et un pixel noir est donc totalement éteint. Il est ainsi possible d'allumer une toute petite portion de l'écran, sur fond noir, pour afficher en permanence quelques informations de base comme l'heure et certaines notifications sans que cela ne grève trop l'autonomie.Avec iOS 16, Apple pourrait d'ailleurs relier cette idée avec le changement dynamique d'écran de verrouillage en fonction du réglage de la fonctionnalité Concentration, par exemple pour n'afficher un écran toujours allumé qu'au travail ou pourquoi pas mettre en place un mode table de nuit qui n'afficherait plus que l'heure (et l'inévitable alarme à venir) à faible luminosité.