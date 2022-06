La puce Apple M2 Pro, en 3 nm, pour la fin d'année ?

La puce Apple M2 inaugurée par le nouveau MacBook Air est toujours gravée par TSMC avec une finesse de 5 nanomètres. La méthode de gravure a été améliorée par rapport à la précédente génération : c'est le process N5P , qu'Apple a utilisé en attendant l'arrivée des 3 nanomètres dont le développement a pris un peu de retard. Le process N3 sera cependant bientôt là et Apple pourrait bien en profiter sans attendre la puce Apple M3 : selon l'analyste Jeff Pu, cité par 9To5Mac , Apple compterait bien s'en servir pour sa future puce Apple M2 Pro (et sans doute M2 Max et M2 Ultra). La production démarrerait cet automne et on pourrait donc découvrir les premiers Macs en tirant parti en toute fin d'année ou au printemps prochain.La finesse de gravure est extrêmement importante, d'autant plus sur les puces haut de gamme. Comme on a pu le voir avec la présentation de la puce Apple M2, ce nouveau modèle est plus volumineux que le précédent : les nouveaux coeurs graphiques et le moteur spécialisé dans la lecture de médias hautes performances prennent de la place. Rajouter des composants sans bénéficier d'une gravure plus fine, c'est augmenter la taille de la puce.La légère augmentation de la taille de la puce Apple M2 est un compromis acceptable sur une machine d'entrée de gamme. Sur des machines accueillant des puces plus musclées qui multiplient les coeurs, cela peut vite poser problème (vous pouvez avoir un aperçu de la taille de la puce M1 Ultra dans la vraie vie en consultant le démontage du Mac Studio ), la taille des cartes mères n'étant pas forcément extensible. Il y a également l'argument de la consommation : une puce gravée plus finement consomme moins d'énergie et le passage aux 3 nanomètres permettra donc d'augmenter l'autonomie des MacBook Pro 14,2" et 16,2".Apple pourrait donc faire cohabiter deux finesses de gravures différentes au sein d'une même gamme de puces. Jeff Pu suggère qu'Apple finisse par graver la puce Apple M2 avec le process N3, mais ce n'est à ce stade qu'une hypothèse. Pour ce qui est de la puce Apple M2 Pro, elle devrait être utilisée sur les MacBook Pro haut de gamme, et on pourrait aussi la retrouver dans un nouveau Mac mini