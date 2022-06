Les nouveautés limitées de tvOS 16

Les mises à jour de tvOS sont souvent moins substantielles que celles des autres systèmes d'Apple. Cette année, c'est au point qu'Apple n'en a même pas parlé lors de la conférence inaugurale de la WWDC 2022 , et il n'y a pas non plus de page dédiée sur le site d'Apple. Pourtant rassurez-vous, tvOS 16 existe bien et il est entré en version bêta en même temps que iOS 16 macOS 13 et watchOS 9 . Alors qu'y a-t-il de nouveau ?Sur une page récapitulant les changements destinés aux développeurs , Apple détaille trois évolutions pour tvOS 16. Les développeurs vont pouvoir tirer parti des nouveautés des autres systèmes, par exemple prendre en compte les données de mouvement de l'Apple Watch pour créer des entraînements personnalisés sur l'Apple TV, ou afficher des informations en temps réel sur l'iPhone pendant que la vidéo est lue sur l'Apple TV. tvOS 16 améliore également la gestion des multi-utilisateurs avec l'intégration des profils dans un trousseau partagé : plus besoin de s'identifier à chaque ouverture d'une application tirant parti des profils. Les développeurs pourront également profiter d'améliorations dans la création d'interfaces avec SwiftUI.tvOS 16 hérite également des améliorations transversales des autres systèmes. Par exemple pour la domotique, Apple a annoncé qu'iOS 16 apporterait la prise en charge du standard Matter : ce sera bien sûr aussi le cas sur l'Apple TV. Il y aura aussi la prise en charge des manettes de Joy-Con et Switch Pro de Nintendo ainsi que d'autres manettes Bluetooth.Plus spécifiquement à l'Apple TV, tvOS 16 apporte aussi la prise en charge du format HDR10+ dans l'application Apple TV. Pour le reste, il y a des petites retouches ici et là , comme l'intégration des profils dans le centre de contrôle, le choix affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures ou de nouvelles options d'accessibilité, mais le menu des nouveautés reste bien maigre. Comme les autres systèmes annoncés à la WWDC, tvOS 16 sera disponible cet automne.