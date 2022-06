MacBook Air M2 : Apple lance des câbles MagSafe assortis

Le MacBook Air M2 dévoilé cette semaine signe le grand retour du connecteur MagSafe sur les ordinateurs portables d'entrée de gamme d'Apple. Pour l'occasion, Apple a décliné son câble USB-C vers MagSafe 3 dans les coloris de son petit portable : en plus du classique argent, il y a désormais les coloris gris sidéral, lumière stellaire et minuit. Chaque MacBook Air est livré avec son câble tressé assorti, mais Apple a aussi prévu de vendre les câbles à l'unité : ils ne sont pas encore disponibles mais ils sont déjà référencés sur l'Apple Store à 55 € Aussi étonnant que cela puisse paraître, Apple n'avait pas fait cet effort pour les MacBook Pro 14,2" et 16,2" : les modèles gris sidéral sont livrés avec le câble argenté et Apple n'a pas profité de l'arrivée de ces nouvelles références pour corriger cette petite faute de goût. Ce sera peut-être pour la prochaine génération !