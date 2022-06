MacBook Air M1 ou M2, lequel choisir ?

Le MacBook Air est l'ordinateur portable grand public par excellence, celui que l'on conseille les yeux fermés à tous ceux qui veulent un Mac pour la vie de tous les jours : il est polyvalent, autonome et suffisamment puissant pour prendre en charge toutes les tâches du quotidien, y compris les usages soutenus comme le montage de vidéos en 4K, tout en étant particulièrement léger et parfaitement silencieux (il n'a pas de ventilateur).Cette semaine, Apple a présenté une toute nouvelle génération de MacBook Air qui sera disponible dans le courant du mois de juillet. Le design change et la fiche technique évolue sur de multiples postes, mais le tarif est en hausse : le MacBook Air M2 sera vendu à partir de 1 499 € sur l'Apple Store . Pour garder un prix d'appel plus raisonnable, Apple a donc conservé le MacBook Air M1 au catalogue avec un tarif qui débute à 1 199 €. Une différence de 300 € à capacité égale, ce n'est pas négligeable. Alors lequel choisir ? Voici les différences entre les deux modèles et nos conseils pour bien faire votre choix.Il y a bientôt deux ans, Apple s'est lancée dans un projet d'envergure : créer ses propres puces destinées au Mac . Il y a d'abord eu la puce Apple M1 qui a surpris par son impressionnant niveau de puissance mais aussi de faible consommation, ce qui permet au MacBook Air d'atteindre une autonomie assez incroyable (jusqu'à 18 heures). La puce Apple M2 qui vient d'être présentée propose des performances accrues sans toucher à l'autonomie.Sans trop rentrer dans les détails que nous ne connaissons d'ailleurs pas tous, la puce Apple M2 n'ayant pas encore été testée dans la vraie vie, Apple promet un CPU (processeur) jusqu'à 18% plus rapide, et un GPU (graphismes) jusqu'à 35% plus performant. Il y a également de la mémoire vive 50% plus rapide avec un maximum qui passe de 16 Go à 24 Go de RAM, un nouveau Neural Engine (intelligence artificielle) qui est 40% plus performant ainsi qu'un nouveau moteur spécialisé pour la lecture de médias hautes performances (8K HEVC). À noter qu'il existe deux versions de la puce Apple M2, avec huit coeurs graphiques sur le modèle d'entrée de gamme et avec dix coeurs graphiques sur le modèle haut de gamme.Concrètement, tout cela n'aura aucun impact sur la plupart des usages quotidiens : la navigation sur internet ne sera pas plus rapide, les logiciels de bureautique ne seront pas plus réactifs... Il faudra des tâches complexes pour pouvoir arriver à ressentir une différence, par exemple en modélisation 3D ou dans le jeu vidéo. Il est possible que de futures versions de macOS requièrent la puce M2 pour certaines fonctionnalités spécifiques, notamment en terme d'intelligence artificielle. Pour le grand public, la puce Apple M2 est surtout une garantie de pérennité, l'assurance que le Mac sera à la page plus longtemps, mais la puce Apple M1 ne sera obsolète de sitôt.Indépendamment de la puce Apple M2, le nouveau MacBook Air change donc de design : le châssis, jusqu'ici biseauté, devient parfaitement plat et il est plus fin que le précédent (1,13 cm, contre 0,41 à 1,61 cm pour le modèle M1) avec un poids en légère baisse (1,24 kg au lieu de 1,29 kg). Il y a désormais quatre coloris : l'argenté et le gris sidéral qui existent depuis plusieurs générations, une nouvelle teinte appelée « lumière stellaire » qui remplace le doré ainsi que le « minuit » qui est un bleu très foncé.

MacBook Air M1 argenté en haut, MacBook Air M2 minuit en bas

L'écran gagne en hauteur grâce à l'adoption de l'encoche déjà présente sur les MacBook Pro : il passe ainsi de 13,3" à 13,6". Sa luminosité maximale est accrue de 25% (500 nits au lieu de 400 nits), et il apporte la prise en charge d'un milliard de couleurs pour des images encore plus fidèles.

Sur le MacBook Air M2, la barre de menus s'organise de part et d'autre de l'encoche

Le clavier, lui, adopte des touches de fonction de pleine taille alors que celles du modèle M1 ont une hauteur divisée par deux. Le bouton d'allumage avec la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID est toujours présent en haut à droite.

MacBook Air M1 doré à gauche, MacBook Air M2 lumière stellaire à droite

Côté connectique, les deux ports USB-C déjà présents sur le modèle M1 sont complétés par le connecteur de recharge magnétique MagSafe 3, qui a l'avantage de se déconnecter lorsqu'on se prend le pied dans le câble d'alimentation. C'est une mesure de sécurité intéressante (qui existait déjà sur d'anciens modèles), et cela permet de libérer un port USB-C lorsque le Mac est en charge. À noter qu'il est toujours possible de recharger le MacBook Air M2 avec un câble USB-C traditionnel. La prise jack permet également d'utiliser des casques à haute impédance, ce qui n'est pas le cas sur le modèle M1.Le MacBook Air M2 est également compatible avec la recharge rapide (50% en 30 minutes), mais il faut pour cela un chargeur d'un minimum de 67 W qui est vendu séparément ( 65 € ). Autre subtilité à connaître, le MacBook Air M2 haut de gamme est livré avec un chargeur de 35 W équipé de deux ports USB-C pour permettre la recharge d'un autre appareil en même temps que celle du Mac. Le MacBook Air M2 d'entrée de gamme et le MacBook Air M1 se contentent d'un chargeur de 30 W avec un seul port.

Le connecteur magnétique MagSafe et les deux ports USB-C du MacBook Air M2

Enfin, Apple a amélioré la webcam. Limitée au 720p sur le MacBook Air M1, elle passe à 1080p sur le MacBook Air M2 et Apple promet de meilleurs rendus dans des situations de faible éclairage. Il y a également un meilleur système de haut-parleurs, même s'il est impossible de faire des miracles dans un châssis aussi fin.

L'encoche et la webcam du MacBook Air M2

En une phrase, le MacBook Air M2 apporte plus de performances, un écran un peu plus grand en hauteur et plus lumineux, une meilleure webcam, de meilleurs haut-parleurs et il gagne le connecteur MagSafe ainsi que la compatibilité avec la recharge rapide, le tout dans un design un peu plus moderne. Est-ce que cela justifie un investissement de 300 € supplémentaire ? Si ce sont des arguments de vente qui vous parlent, alors oui. Mais il est également possible que ces avancées vous laissent totalement indifférent : c'est uniquement du confort supplémentaire, pas le comblement de manques du modèle M1 qui n'a pas de défaut criant particulier.Le MacBook Air M1 présente d'ailleurs l'avantage d'être disponible tout de suite, et il est même et surtout possible d'obtenir des remises dessus chez les revendeurs ou même directement chez Apple en version reconditionnée. Les promos des revendeurs n'apparaissent généralement pas avant plusieurs semaines, voire quelques mois après la sortie d'un nouveau modèle : le MacBook Air M2, suite à sa sortie en juillet (la date exacte n'est pas encore connue), pourrait donc ne pas être en promo avant l'automne en dehors de l'opération Back to School réservée aux étudiants.Concernant le MacBook Air M1, il est aujourd'hui possible de profiter de remises de l'ordre d'une centaine d'euros, parfois plus, chez certains revendeurs : nous vous redirigeons pour cela vers notre comparateur de prix qui vous permettra de trouver les meilleurs tarifs au quotidien. La bonne affaire du moment concerne la version reconditionnée par Apple du MacBook Air M1 sur le Refurb Store où vous pouvez obtenir un tarif de 959 € ( argent or ) pour 256 Go et de 1 199 € ( argent or ) pour 512 Go. Attention toutefois, tous les modèles ne sont pas disponibles tous les jours. Notez que la garantie du Refurb Store est rigoureusement identique à celle de l'Apple Store classique. À noter qu'il y a en ce moment des délais assez importants sur les modèles neufs sur l'Apple Store à cause de récentes fermetures d'usines dans le cadre de confinements chinois, alors que les modèles reconditionnés sont disponibles sans attente.Concernant tous les modèles, l'été approche et avec lui l'opération Back to School d'Apple, qui est destinée aux étudiants et aux enseignants et qui permet de profiter d'une double promo : une remise de 10% sur l'achat du MacBook Air sur l'Apple Store éducation et une paire d'AirPods gratuite en bonus (en savoir plus). Pour le MacBook Air M2, ce sera sans doute la meilleure offre de l'été. L'année dernière, l'offre Back to School 2021 avait été lancée le 16 juillet et elle avait été disponible jusqu'au 11 octobre.