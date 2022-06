Pourquoi Stage Manager nécessite un iPad avec puce M1

C'est une fonctionnalité qui était attendue depuis des années par les utilisateurs d'iPad utilisant leur tablette pour des tâches de productivité : Stage Manager, qui est également disponible sur macOS Ventura , offre enfin la possibilité les applications dans un mode fenêtré. Sur iPadOS 16 , plusieurs applications ouvertes peuvent se superposer, il est possible de glisser un élément d'une app à l'autre, les fenêtres peuvent être redimensionnées, et il est ainsi possible de créer des espaces de travail différents accessibles à tout moment grâce à la colonne de gauche qui présente les apps et groupes d'apps récemment utilisés, le tout avec la prise en charge d'écrans externes.Cette nouveauté d'iPadOS 16 est une bonne nouvelle mais elle comporte une importante limitation : elle ne fonctionne qu'avec les modèles d'iPad équipés de la puce Apple M1, c'est à dire la toute dernière génération d'iPad Pro ainsi que l'iPad Air 5. De quoi frustrer les utilisateurs d'autres modèles encore très récents... Apple a donné l'explication technique à DigitalTrends : Stage Manager nécessite une importante quantité de mémoire vive et seule la puce M1 gère le swap, qui consiste à utiliser l'espace de stockage en tant que mémoire vive pour étendre virtuellement la RAM de la tablette. Il faut dire que Stage Manager permet d'afficher jusqu'à 8 applications à la fois et que certaines peuvent demander jusqu'à 16 Go de RAM...