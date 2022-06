iOS 16 permet les transferts d'eSIM entre iPhone en Bluetooth

iOS 16 apporte plusieurs grandes nouveautés , mais il y a aussi tout un tas de petites améliorations qui ont été apportées un peu partout dans le système. Une d'entre elles concerne la gestion de l'eSIM en cas de changement d'iPhone : iOS 16 apporte la possibilité de transférer les réglages de la SIM virtuelle d'un iPhone à l'autre via Bluetooth. Dans Réglages > Données cellulaires, le bouton « Configurer une eSIM » ouvre un panneau permettant soit de scanner le QR code fourni par l'opérateur et de tout configurer à nouveau, soit de transférer l'eSIM depuis un autre iPhone à proximité.Comme le note MacRumors , cette fonction va en revanche mettre du temps à devenir réellement utile : pour que le transfert fonctionne, il faut en effet que les opérateurs téléphoniques prennent en charge cette nouvelle option, ce qu'ils pourraient rechigner à faire. iOS 16 venant tout juste d'être présenté et n'étant pour le moment disponible qu'en version bêta, il faudra quoi qu'il en soit du temps.