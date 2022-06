Apple préparerait un iPad Pro de 14,1''

Apple aurait dans ses cartons un iPad Pro équipé d'un écran d'une diagonale de 14,1", selon les sources de Ross Young . La dalle serait bien sûr de technologie Mini-LED avec ProMotion (120 Hz) pour un affichage plus fluide. L'analyste précise ne pas être sûr du calendrier, évoquant une sortie en début d'année 2023 mais sans certitude. Spécialisé dans les écrans, Ross Young commence à se faire un nom : c'est notamment lui qui avait annoncé avec justesse le passage de 13,3" à 13,6" du MacBook Air M2 cette année.La gamme actuelle est composée de deux modèles de 11" et 12,9". Les iPad Pro avec puce M1 ont été commercialisés en avril 2021 et certaines rumeurs envisagent le passage à la puce Apple M2 en fin d'année 2022 , mais un retard conduisant à un lancement en début d'année 2023 n'est pas à exclure, surtout dans le contexte actuel de pénurie de composants.

Les iPad Pro 12,9" et 11"

Outre la puce Apple M2, les prochains iPad Pro pourraient gagner une compatibilité avec la recharge sans fil de MagSafe qui pourrait être intégrée au niveau du logo d'Apple au dos des tablettes, et il devrait y avoir de meilleurs appareils photos ainsi qu'une batterie plus capacitaire. Pour accompagner les changements d'usages de l'iPad Pro, de plus en plus utilisé en orientation paysage, Apple pourrait déplacer Face ID et la webcam sur le côté de la tablette. À noter que le prochain modèle 11" pourrait toujours être privé d'écran Mini-LED