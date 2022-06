Les MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 Pro lancés fin 2022 ou début 2023

Maintenant qu'Apple a intégré la puce M2 au MacBook Pro 13,3" , la prochaine mise à jour concernera les modèles 14,2" et 16,2". Les MacBook Pro M1 Pro sont encore assez jeunes : ils ont été présentés en octobre 2021 alors que le MacBook Pro M1 remontait à novembre 2020 . Il n'y a donc rien d'urgent, mais les ingénieurs de Cupertino planchent bien sûr sur les modèles M2 Pro et M2 Max. Sur Bloomberg , Mark Gurman nous indique que la sortie serait prévue pour la fin d'année 2022, mais en précisant que le calendrier n'est pas encore arrêté et que le lancement pourrait être retardé au début d'année 2023.

Les MacBook Pro 16,2" et 14,2" avec puce M1 Pro

Nom de code J414 et J416, les deux nouveaux modèles garderaient le même design que leurs prédécesseurs et il s'agirait simplement de mettre à jour certains composants, dont le processeur : en haut de gamme, la puce M2 Max disposerait de 12 coeurs de CPU et de 38 coeurs de GPU, au lieu de 10 et 32 coeurs pour la puce M1 Max. Les puces M2 Pro et M2 Max devraient être gravées avec une finesse de 3 nanomètres par TSMC, ce qui devrait booster l'autonomie : on a pu voir cette semaine que la production de ces puces devrait débuter à l'automne , ce qui colle parfaitement avec le timing évoqué par Mark Gurman.En attendant, sachez qu'il est régulièrement possible de profiter de remises sur les modèles de la génération actuelle chez les revendeurs, même si les offres du moment sont assez timides dans un contexte de pénurie : vous pouvez retrouver les offres au quotidien sur notre comparateur de prix ainsi que dans nos bons plans . Pour les étudiants et les enseignants, n'oubliez pas l'offre Back to School qui a lieu chaque été : elle permet de récupérer une paire d'AirPods gratuite en plus de la remise de 10% accordée sur l'Apple Store éducation . L'année dernière, l'offre Back to School 2021 avait été mise en place entre le 16 juillet et le 11 octobre.