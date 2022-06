macOS 11.6.7 lancé pour les utilisateurs de Big Sur

Une petite mise à jour est disponible pour les utilisateurs de Big Sur : macOS 11.6.7 a été mis en ligne par Apple hier soir. Il y a 2,39 Go à télécharger pour corriger un vilain bug qui empêchait Mail et les autres applications de messagerie d'ouvrir certaines pièces jointes dans le cas où l'application nécessaire à leur ouverture était déjà lancée. Et c'est tout.

Capture par tonymacx86

Il est possible que macOS 11.6.7 apporte d'autres correctifs, notamment le comblement de failles tenues secrètes, mais ce n'est pas précisé dans la note de version fournie par Apple. L'installation de cette nouvelle version de Big Sur est en tout cas recommandée si vous n'avez pas installé macOS Monterey, par choix ou pour cause d'incompatibilité de votre Mac.