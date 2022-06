L'iPad Pro avec puce M2 toujours attendu cet automne

La prochaine révision de l'iPad Pro est toujours attendue pour cet automne, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Il ne fait aucun doute que la puce Apple M2 inaugurée par le nouveau MacBook Air est amenée à se retrouver sur la prochaine génération d'iPad Pro, mais tout est une question de calendrier. Il y a eu des rumeurs d'iPad Pro de 14,1" pour le début d'année 2023, ce qui pourrait signifier qu'Apple n'a pas l'intention de renouveler sa tablette haut de gamme d'ici-là. Mais selon Mark Gurman, la révision serait bien prévue pour cet automne, sans doute aux environs du mois d'octobre.Pour ce qui est des nouveautés, le journaliste avance trois évolutions principales : l'intégration de la puce Apple M2 pour plus de puissance et de pérennité, la mise en place d'une solution de recharge sans fil (MagSafe) qui pourrait être intégrée au logo d'Apple à l'arrière de la tablette, et l'intégration d'un meilleur système de caméras. Certaines rumeurs ont également évoqué le déplacement de Face ID et de la webcam sur la tranche de la tablette pour mieux correspondre aux utilisations en mode paysage. À noter que le modèle 11" pourrait toujours être dépourvu d'écran Mini-LED Si vous souhaitez vous équiper avant l'arrivée des iPad Pro M2, sachez que les modèles M1 bénéficient souvent de petites remises chez les revendeurs : vous pouvez retrouver les meilleures offres au quotidien sur notre comparateur de prix