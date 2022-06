iPadOS 16 ne permet pas (encore) de personnaliser l'écran de verrouillage

C'est l'une des principales nouveautés d'iOS 16 et elle n'est pas présente sur l'iPad : l'écran de verrouillage personnalisable est pour le moment réservé à l'iPhone. Sur iPadOS 16, il n'est effectivement pas possible de modifier quoi que ce soit en dehors du fond d'écran, y compris la police et les couleurs utilisées.Pourtant, toute la base logicielle est bien là : Federico Viticci a remarqué que dans la première bêta de ce nouveau système, Apple a oublié de bloquer l'accès de l'application Raccourcis de l'iPad à l'application interne PosterBoard qui gère ce nouvel écran de verrouillage sur l'iPhone. Le développeur a ainsi pu activer le mode de débug de ce PosterBoard pour accéder à la personnalisation de l'écran de verrouillage sur l'iPad, y compris les widgets.

Capture par Federico Viticci

Tout est donc là... mais on peut voir que les développeurs d'Apple n'ont absolument pas prévu l'activation du PosterBoard sur l'iPad : l'interface ne s'adapte pas correctement à la grande taille de l'écran. Il ne manque pas grand chose, mais ce ne sera donc pas pour cette fois. On imagine qu'une fois éprouvé sur l'iPhone, le nouvel écran de verrouillage trouvera le chemin de l'iPad avec iPadOS 17 l'année prochaine.