AR/VR : le casque d'Apple début 2023, les lunettes fin 2024 ?

Apple n'a pas dévoilé son projet de casque de réalité augmentée et virtuelle à l'occasion de la WWDC 2022 : inutile de prendre trop d'avance dans sa présentation alors que la production aurait été retardée de plusieurs mois. Mark Gurman avait déjà prévenu qu'il faudrait probablement attendre l'automne pour la présentation, et Ming-Chi Kuo table désormais sur une commercialisation dans le courant du deuxième trimestre de 2023 . Apple aurait rencontré des problèmes de surchauffe, puis subi les confinements chinois qui auraient retardé la mise au point de l'appareil avec ses sous-traitants.Apple a en tout cas déjà commencé à préparer l'aspect commercial de ce nouveau produit avec l'enregistrement de la marque realityOS qui désignera le système d'exploitation du casque. On avait d'ailleurs déjà trouvé des références à ce système dans le code source de l'App Store en début d'année. Le casque serait particulièrement haut de gamme avec un processeur très puissant, un système complexe de caméras, une technologie avancée de suivi des yeux et des écrans de très haute résolution.

Un des visuels de la WWDC 2022

Le design du casque de réalité mixte d'Apple serait désormais arrêté et l'analyste Jeff Pu, cité par 9To5Mac , affirme que les ingénieurs d'Apple auraient déjà débuté les travaux sur une seconde génération dont le lancement serait prévu pour fin 2024, ce qui pourrait coïncider avec la présentation des premières lunettes connectées d'Apple. On ne sait encore pratiquement rien sur cet autre projet, si ce n'est que les lunettes devraient être destinées au grand public (alors que le casque viserait plutôt un public de technophiles et de développeurs) et que challenge technique sera autrement plus relevé.