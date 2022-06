Sur l'iPhone 14, une caméra frontale en grand progrès

Qu'elle soit intégrée à l'encoche de l'iPhone 14 ou au système de double poinçon de l'iPhone 14 Pro, la nouvelle caméra frontale utilisée par Apple sur ses futurs modèles d'iPhone devrait représenter une des plus grandes avancées de ces dernières années. Toujours bien renseigné sur les fournisseurs d'Apple, Ming-Chi Kuo affirme qu'Apple va utiliser un capteur AF (autofocus) d'une ouverture de ƒ/1,9 avec une optique de six éléments, au lieu d'un capteur FF (focus fixe) d'une ouverture de ƒ/2,2 avec une optique de cinq éléments, ce qui devrait considérablement améliorer la mise au point et la qualité des clichés en faible luminosité.Côté fournisseurs, Sony serait en charge du capteur, Genius et Largan des lentilles, Alps et Luxshare ICT du système d'autofocus et il y aurait enfin LG Innotek et Cowell pour le module de la caméra. Cette montée en gamme pourrait coûter jusqu'à trois fois plus cher à Apple.

L'iPhone 14 Pro, rendu par Ian Zelbo

L'été approche et avec lui le lancement de la production de la gamme d'iPhone 14, ce qui explique la recrudescence de fuites à son sujet. Comme chaque année, il devrait y avoir quatre nouveaux modèles mais sans version mini et pour la première fois avec un grand modèle de 6,7" dans la gamme classique : il y aurait ainsi les iPhone 14 et iPhone 14 Max qui conserveraient le design à encoche, et les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max qui basculeraient sur un système de double poinçon Apple devrait bien sûr faire évoluer les autres capteurs et notamment le grand-angle principal de l'iPhone 14 Pro qui devrait passer de 12 à 48 mégapixels . Les modèles Pro devraient accueillir la puce Apple A16 alors que la gamme classique se contenterait d'une puce Apple A15 plus généreuse en RAM . Les modèles Pro devraient enfin disposer d'un écran OLED toujours allumé