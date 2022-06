Scepticisme quant au retour du MacBook 12 pouces

La semaine dernière, Mark Gurman affirmait qu'Apple avait entamé les travaux sur un tout nouveau modèle de MacBook qui aurait une diagonale de seulement 12 pouces. Après le lancement d'un MacBook Air 15" l'année prochaine, ce modèle ne serait pas attendu avant fin-2023 voire début-2024.La diagonale de 12 pouces a existé à de multiples reprises dans l'histoire d'Apple, le dernier modèle en date ayant été sorti du catalogue en 2019. Il s'agissait d'un modèle extrêmement fin et léger, régulièrement critiqué pour son tristement célèbre clavier papillon, sa faible puissance et sa connectique trop limitée (un seul port USB-C). Mais pour cette future génération, il pourrait à l'inverse s'agir d'un MacBook Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max, selon les sources de Majin Bu . Il avait déjà existé un PowerBook G4 12", commercialisé entre 2003 et 2006.

Le MacBook 12 pouces de 2015

Cette nouvelle rumeur laisse Ross Young totalement sceptique. L'analyste, spécialiste des écrans, a de bonnes sources dans l'industrie asiatique ; il avait d'ailleurs été le premier à prévenir du passage de 13,3" à 13,6" du MacBook Air cette année.Il est possible que le projet en question en soit à un stade tellement préliminaire qu'Apple n'a pas encore consulté ses fournisseurs habituels. Parallèlement, Apple teste sans doute de multiples prototypes sans avoir forcément l'intention de tout lancer... Quoi qu'il en soit, c'est l'indication que le retour éventuel de cette diagonale est encore lointain.