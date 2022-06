Stage Manager va évoluer durant l'été

Craig Federighi continue d'assurer le SAV de la WWDC 2022 , cette fois dans les colonnes de TechCrunch . Le patron de l'ingénierie logicielle d'Apple revient sur la fonctionnalité Stage Manager, qui est commune à iPadOS 16 et macOS Ventura . Il explique que deux équipes indépendantes d'iPadOS et de macOS ont travaillé sur une manière de présenter les espaces de travail multiples d'une manière plus évidente que les multi-bureaux du Mac sur Mission Control : les deux seraient arrivées à un résultat assez similaire ayant finalement abouti à la mise au point de Stage Manager.Pour Craig Federighi, l'iPad présenteet iPadOS ne veut pas simplement récupérer les idéesStage Manager est donc un compromis qui combine le meilleur des deux mondes :, et parallèlement,En ce qui concerne le Mac, Craig Federighi admet que cette nouveauté ne va pas convenir à tout le monde.Stage Manager ne s'adresse pas prioritairement à ceux qui sont sur Mac depuis longtemps et ont donc des habitudes bien ancrées :Apple ne s'attend ainsi pas à une adoption massive sur ses ordinateurs :Craig Federighi est revenu sur la limitation de Stage Manager aux modèles d'iPad équipés de la puce Apple M1, expliquant que cette puce est nécessaire pour sa DRAM de haute capacité (8 Go) et sa gestion du swap de mémoire qui permet d'offrir une réactivité parfaite quelles que soient les apps utilisées.Il faut d'ailleurs s'attendre à des évolutions durant l'été, Craig Federighi affirmant que des petites modifications sont déjà dans les tuyaux pour les prochaines versions bêtas, mais il n'y aura pas de compromis sur la configuration matérielle requise.