MLS : Apple TV+ va diffuser le football américain

Après le baseball américain avec la MLB, c'est au tour du football américain de chausser ses crampons sur Apple TV+ : Apple vient d'annoncer un partenariat de dix ans avec la Major League Soccer (MLS) pour la diffusion de l'intégralité de la ligue majeure de soccer (le football qui se joue au pied) à compter de 2023. Comme pour le baseball, il y aura les matches en direct ainsi que du contenu exclusif additionnel. La MLS prendra la forme d'un abonnement additionnel au sein de l'application Apple TV, mais certains matches seront accessibles sans surcoût pour les abonnés d'Apple TV+.Ce nouveau partenariat couvre le monde entier., se réjouit Eddy Cue.Tous les matches seront commentés en anglais et en espagnol, et il y aura aussi le français pour les confrontations impliquant un club canadien. Les détails de ce nouveau programme seront annoncés dans les prochains mois.C'est la deuxième gros contrat sportif pour Apple TV+ et il se murmure qu'Apple s'intéresserait aux droits télé d'une myriade d'autres sports , pour l'instant uniquement représentatifs du marché américain mais que l'on imagine rapidement s'étendre à l'Europe. Les concurrents d'Apple ont d'ailleurs de l'avance : en France, Amazon est par exemple diffuseur de la Ligue 1 de football depuis la saison dernière, tout comme le tournoi de tennis de Roland Garros.