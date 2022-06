De l'USB-C pour le prochain iPad 10 ?

Apple prépare une mise à jour pour l'iPad d'entrée de gamme et le site 9To5Mac a quelques croustillants détails à nous partager sur les nouveautés à venir. Selon les sources de nos confrères, l'iPad 10 (nom de code J272) abandonnerait son connecteur Lightning pour adopter l'USB-C : cela permettrait des débits plus rapides et une meilleure compatibilité avec les différents périphériques, sans oublier la compatibilité avec les chargeurs des autres modèles d'iPad ainsi que ceux des MacBook. Apple prendrait ainsi de l'avance sur la législation européenne, qui doit imposer le chargeur unique USB-C en 2024.Autre évolution notable, la tablette passerait de la puce Apple A13 à la puce Apple A14, ce qui apporterait plus de puissance (environ 30%) et plus de pérennité à l'iPad 10. Les modèles cellulaires adopteraient également la 5G pour des débits plus rapides.Il est également question d'un nouvel écran, qui aurait la même résolution mais avec une diagonale qui pourrait augmenter : Apple pourrait choisir une dalle de 10,5" au lieu de 10,2" afin de ne pas augmenter la taille du châssis en rognant sur les marges autour de l'écran (l'iPad Pro 10,5" de 2017 avait des dimensions identiques à celles de l'iPad 9 de 10,2"). 9To5Mac n'exclut pas un design tout-écran comme celui de l'iPad Air, avec Touch ID relocalisé sur le bouton d'allumage, mais ce n'est à ce stade qu'une hypothèse : c'est un changement inévitable à terme mais cela pourrait représenter un surcoût.L'iPad 10 pourrait être dévoilé aux alentours de la rentrée, comme pour les deux précédentes générations. Il devient donc intéressant d'attendre l'arrivée de la nouvelle gamme si votre achat n'est pas pressé. Si vous souhaitez investir sans attendre, notez qu'il y a régulièrement des petits coups de pouces tarifaires sur les modèles actuels chez les revendeurs : vous pouvez retrouver les meilleures offres sur notre comparateur de prix