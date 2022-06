Pour le grand public, HomeKit devient Apple Home

Un nouveau badge peut désormais être utilisé par les accessoiristes créant des produits compatibles avec HomeKit, a repéré Aaron Pearce : sur son site consacré aux développeurs , Apple montre son étiquette « Works with Apple Home » qui indique une pleine compatibilité avec l'écosystème de domotique d'Apple. Jusqu'ici, Apple utilisait étrangement la marque HomeKit, qui correspondait en fait au nom du framework qui fait l'interface entre les accessoires et les systèmes d'Apple. Cette nouvelle dénomination est bien plus compréhensible du grand public (et oui, le badge pourra être décliné en français).Cette évolution s'accompagne d'un redesign complet de l'application Maison sur iOS 16 et macOS Ventura , qui seront disponibles cet automne. Le nouveau nom apparaîtra progressivement sur les boîtes des accessoires, mais il faudra de nombreux mois voire quelques années pour que le badge « Works with Apple HomeKit » disparaisse complètement.