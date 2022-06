Clarus est de retour sur macOS Ventura !

Connaissez-vous Clarus le chien-vache ? En 1983, la graphiste Susan Kare avait créé le visuel d'un chien pour la police de dingbats Cairo. Plus tard, les développeurs de Mac OS ont eu besoin d'une icône pour illustrer l'orientation et la couleur du papier dans le panneau d'impression du système : le chien originel de Susan Kare a d'abord été utilisé, mais il ne permettait pas de bien distinguer le noir et blanc des couleurs. Une des responsables du projet a alors eu l'idée de rajouter des tâches au pelage afin que les différences de couleurs se voient mieux.Le chien a alors involontairement eu l'air bien plus bovin que prévu. Est-ce un chien, ou une vache ? La question a été posée plus d'une fois à Cupertino. Histoire de mettre tout le monde d'accord, les ingénieurs se sont accordés sur l'appellation chien-vache,en VO, sur le nom Clarus en référence à la suite logicielle de Claris, sans oublier le cri « Moof », mot-valise formé de « moo » et « woof ». Le design, c'est sérieux.

Capture par 512 Pixels

Rapidement devenu mythique (il a notamment sa propre page Wikipédia qui recense bon nombre d'anecdotes et autres blagounettes de développeurs), Clarus a malheureusement disparu avec l'arrivée de Mac OS X. Vingt-et-un ans plus tard, alors que le Mac vit une période charnière avec la révolution Apple Silicon, Clarus a fait son retour dans une version plus moderne sur le panneau d'impression de macOS Ventura (via 512 Pixels ). Il y a également un clin d'oeil sur iOS 16 : lorsque l'utilisateur frappe « Clarus » au clavier, il se voit proposer les emojis chien et vache. Moof !