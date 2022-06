Puce Apple M2 : un premier benchmark conforme aux attentes

Pour sa puce Apple M2 qui équipe les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13,3" , Apple avait promis un CPU jusqu'à 18% plus rapide. Un premier test publié sur Geekbench nous permet plus ou moins de retrouver cette avancée : les scores sont de 1 919 en monocoeur et de 8 928 en multicoeur, contre 1 706 en monocoeur (+12%) et 7 420 en multicoeur (+20%) pour la puce Apple M1. GeekBench nous apprend que la puce est cadencée à 3,49 GHz, contre 3,2 GHz pour la puce Apple M1.À noter que la puce Apple M1 Pro monte à 1 731 en monocoeur et à 9 511 en multicoeur : elle reste donc devant lorsque tous les coeurs sont sollicités mais la puce Apple M2 réalise une importante avancée et peut représenter une alternative intéressante pour certains utilisateurs. C'est plutôt prometteur pour la future puce Apple M2 Pro, qui bénéficiera à son tour des progrès de cette seconde génération de puces Apple Silicon avec en prime une possible gravure en 3 nm, peut-être dès la fin de cette année Le test a sans doute été réalisé sur un MacBook Pro M2, dont les précommandes seront lancées dès demain et qui sera disponible la semaine prochaine. La grande différence entre le MacBook Pro 13,3" et le MacBook Air réside dans la présence d'un ventilateur, qui permet de refroidir la puce et donc éviter les baisses de régime lorsque les tâches sont soutenues sur la durée. Les premiers tests qui apparaîtront d'ici la semaine prochaine ne permettront pas d'apprécier la différence de comportement entre les deux machines : pour cela, il faudra patienter jusqu'à la sortie du MacBook Air le mois prochain.