Kuo : un MacBook 15 pouces serait bien prévu pour 2023

Apple plancherait bien sur un nouveau MacBook équipé d'un écran de 15 pouces et il entrerait en production dans le courant du premier semestre de l'année 2023, selon les sources de Ming-Chi Kuo qui confirme les récentes allégations de Mark Gurman et de Ross Young . Mais si Gurman et Young tablaient sur un MacBook Air, Kuo mise plutôt sur un MacBook tout court. Il y aurait en effet deux options de CPU avec la puce Apple M2 (chargeur de 35 W) ou la puce Apple M2 Pro (chargeur de 67 W), cette dernière nécessitant un ventilateur et donc un design différent du MacBook Air 13,6" qui en est dépourvu.

Le MacBook Air M2

Un tel modèle pourrait reprendre le positionnement tarifaire du MacBook Pro 13,3" qui n'a plus d'avenir au sein de la gamme. Pour ce qui est de l'hypothétique retour d'un MacBook 12 pouces attendu par Mark Gurman, Ming-Chi Kuo affirme ne pas avoir la moindre source corroborant la rumeur, signe que le projet n'en est qu'à un stade préliminaire si l'information est bien correcte.