iPadOS 16 peut activer Stage Manager sur d'anciens iPads

La présentation de la fonctionnalité Stage Manager sur iPadOS 16 a suscité la polémique : en limitant la compatibilité aux seuls modèles d'iPad équipés d'une puce M1, Apple a exclu des appareils encore très récents et performants. Apple a bien donné une explication technique : la fonction est très gourmande et seule la puce M1 prend en charge le swap, qui permet d'utiliser de l'espace de stockage en tant que mémoire vive virtuelle.En fouillant dans le code d'iPadOS 16, nos confrères de 9To5Mac ont trouvé une option cachée qui permet d'activer « Chamois », nom de code de Stage Manager, sur les « Legacy Devices ». En clair, Apple dispose bien d'un petit réglage qui permet de lancer Stage Manager sur les modèles d'iPad dépourvus de la puce Apple M1. Cela ne signifie pas que tout fonctionne correctement, mais c'est tout de même le signe qu'Apple n'est pas sûre d'elle à 100%.Il faut dire que les explications de Craig Federighi n'ont pas convaincu tout le monde : le swap n'est pas pris en charge par l'iPad Air 5 de 64 Go alors que ce modèle est bien compatible avec Stage Manager, et Stage Manager est bien présent sur des Macs de 2017 ou 2018 qui n'en ont pas beaucoup sous la pédale. Comme le fait remarquer 9To5Mac, la fonctionnalité Texte en direct de macOS Monterey était initialement limitée aux Macs avec puce M1 avant qu'Apple finisse par céder et la mette en place sur les Macs avec processeur Intel. On peut ainsi espérer qu'Apple finisse par faire la même chose, quitte à ce que les écrans externes ne soient pas pris en charge, avec Stage Manager sur certains modèles d'iPad sans puce M1.