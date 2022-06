Des écrans OLED sur le Mac et l'iPad en 2024 ?

Cela fait un bout de temps que les rumeurs envisagent l'intégration d'écrans OLED à plusieurs produits de la gamme d'Apple d'ici 2024. Et cette fois, c'est Ross Young qui rajoute un franc dans le nourrain : il y aurait un MacBook Air — ou en tout cas un modèle qui ne serait pas un MacBook Pro — et des iPad Pro avec un écran OLED en 2024. L'analyste précise qu'il s'agirait d'une nouvelle génération de dalles avec deux couches émissives, ce qui permettrait une meilleure luminosité et une plus grande durée de vie.Apple aurait souhaité basculer plusieurs de ses produits sur la technologie OLED bien plus tôt, mais les ingénieurs de Cupertino n'auraient pas été satisfaits par les dalles à une seule couche émissive de Samsung, un temps pressenties pour l'iPad Air 5.Les dalles OLED ont un avantage majeur sur la technologie Mini-LED : chaque pixel émettant sa propre lumière, les noirs sont parfaits et précis alors que les dalles Mini-LED disposent d'un système de rétro-éclairage qui se désactive par petites zones et peut donc causer un effet de blooming avec un halo lumineux perceptible autour des zones éclairées. La technologie OLED est également plus fine et économe en énergie.En revanche, la technologie OLED est historiquement sensible au phénomène de rémanence : les pixels supportent mal l'affichage prolongé d'une interface statique, ce qui est souvent le cas avec macOS et ses logiciels professionnels, et cela peut à terme laisser des traces indélébiles sur l'écran. C'est pourquoi Apple a jusqu'ici préféré les écrans Mini-LED pour le MacBook Pro et l'iPad Pro, alors que l'iPhone a basculé sur la technologie OLED depuis déjà cinq ans. Si Apple juge les écrans OLED de prochaine génération suffisamment fiables pour une intégration sur un MacBook Air, il y a fort à parier que toute la gamme y passe rapidement ensuite.