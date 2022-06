Le MacBook Pro M2 est disponible en précommande

Il devait initialement sortir en juillet mais chose rare, il est en avance : le MacBook Pro 13,3" avec puce M2 est lancé en précommande sur l'Apple Store ce vendredi et il sera officiellement disponible vendredi prochain, le 24 juin. Ce nouveau modèle est proposé en deux configurations standard avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (1 599 €) ou 512 Go de stockage (1 829 €). Il y a des options pour passer la RAM à 16 Go (+230 €) ou 24 Go (+460 €), ou le stockage à 1 To (+230 €) ou 2 To (+690 €), mais ces configurations sur mesure ne sont pas disponibles pour le moment.En dehors de l'adoption de la puce Apple M2 qui promet une hausse des performances , ce nouveau MacBook Pro 13,3" ne présente aucune nouveauté par rapport à la génération précédente : même la Touch Bar — pourtant supprimée sur les grands modèles — est encore là, et ce nouveau MacBook Pro ne bénéficie pas des nouveautés présentes sur le MacBook Air M2 . Le positionnement tarifaire de ce nouveau MacBook Pro le rend assez peu compétitif face au nouveau MacBook Air M2 d'une part, et face au MacBook Pro 14,2" d'autre part (lire :).On devrait rapidement trouver ces nouveaux modèles chez les différents revendeurs officiels, et vous pouvez déjà créer vos alertes de prix personnalisées sur notre comparateur L'Apple Store affiche pour le moment des délais très courts (Apple promet une expédition avant le 23 juin) mais on ne sait pas si cela va durer : nous sommes actuellement dans une période de pénurie de composants et de retards de production dûs aux récents confinements chinois, et il est possible que les stocks soient plus limités que d'habitude et donc que les délais augmentent rapidement.