Le chargeur USB-C double d'Apple est disponible

En plus du MacBook Pro M2 , Apple vient de lancer son chargeur USB-C double, disponible à la commande dès maintenant sur l'Apple Store avec de premières livraisons prévues le mardi 21 juin. Il s'agit d'un modèle de 35 W qui est parfait pour recharger un MacBook Air et un iPhone en simultané. Il coûte 65 € S'il est lancé en même temps que le MacBook Pro M2, le chargeur USB-C double d'Apple n'est pas idéal pour cet ordinateur qui est livré avec un chargeur de 67 W (également en vente à l'unité à 65 € ). Il n'existe pour le moment pas de chargeur double d'une telle puissance dans le catalogue d'Apple, mais on imagine que c'est dans les tuyaux.