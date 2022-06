Les puces d'Apple gravées en 2 nanomètres en 2025

Les processeurs ARM d'Apple sont fabriqués à Taïwan par la fonderie TSMC. Actuellement, les puces Apple Silicon sont gravées avec une finesse de 5 nanomètres et c'est le cas depuis deux ans. Avec sa puce Apple M2 , Apple a dû se contenter d'une version améliorée du process N5 de TSMC, appelée N5P. Le développement du process N3 a en effet pris du retard et Apple ne pourra en profiter qu'en fin d'année , peut-être pour ses futures puces M2 Pro et M2 Max.Pourquoi c'est important ? Une plus grande finesse de gravure permet de loger plus de composants dans un même espace, et cela améliore également l'efficience énergétique. Pour le passage de 5 à 3 nanomètres, TSMC estime ainsi que son nouveau procédé de gravure permettra au choix de gagner jusqu'à 15% en performances à consommation égale ou d'économiser jusqu'à 30% d'énergie à puissance égale (ou un savant mix entre les deux), le tout au sein d'un composant 42% plus compact. Ces avancées sont indépendantes des progrès qu'Apple pourra réaliser dans le design même de ses puces.TSMC vient de communiquer sur ce qui suivra. Après la mise en place du process N3, il y aura trois améliorations successives (N3E, N3P et N3X) entre 2023 et 2024, et le process N2 entrera en piste au deuxième semestre de 2025 avec un an de retard sur l'objectif initial . Le site AnandTech a récapitulé les chiffres avancés par TSMC dans le tableau ci-dessous.Par rapport au process N3E, première évolution sur trois de la gravure à 3 nanomètres, le process N2 devrait permettre de gagner de 25% à 30% de performances à consommation égale, d'économiser de 10% à 15% d'énergie à puissance égale, chaque fabricant pouvant ensuite placer le curseur où il veut entre ces deux variables et pouvant également améliorer le design de ses puces. En terme de compacité, le process N2 devrait permettre de gagner environ 9%.Tout cela peut sembler lointain mais ce sont des évolutions extrêmement coûteuses (jusqu'à 34 milliards de dollars pour l'usine N2) qui se préparent longtemps à l'avance. On a en tout cas un bon avant-goût de ce qui nous attend et c'est plutôt prometteur, même s'il faut garder le plus grand recul en ce qui concerne les délais.