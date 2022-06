Apple détaille le fonctionnement de son chargeur USB-C double

Suite au lancement de son chargeur USB-C double de 35 W hier sur l'Apple Store (65 €), Apple a publié une fiche détaillant le fonctionnement de la recharge lorsque deux appareils sont branchés. Si un Mac est branché avec un iPhone ou un iPad, les deux appareils reçoivent une puissance de 17,5 W, et il en va de même s'il s'agit d'un iPhone et d'un iPad. Si un Mac ou un iPhone est branché avec une Apple Watch ou des AirPods, le Mac ou l'iPhone reçoit 27,5 W alors que l'Apple Watch ou les AirPods se limitent à 7,5 W.Ce chargeur peut donc amener à faire des compromis lors des recharges simultanées : Apple explique qu'il est possible que le Mac continue de se décharger s'il nécessite trop de puissance lorsqu'il est branché avec un autre appareil. D'où la limitation au MacBook Air, qui est habituellement livré avec un chargeur de 30 W mais qui requiert en réalité moins lors d'un usage léger de la vie de tous les jours.