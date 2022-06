Un marché en croissance pour les AirTags

Les AirTags ne font pas beaucoup parler d'eux mais ils rencontreraient un joli succès. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo , Apple aurait écoulé 20 millions de ses traqueurs en 2021 et les prévisions seraient de 35 millions d'unités pour 2022. Les AirTags seraient donc en croissance un peu plus d'un an après leur présentation en avril 2021, alors qu'Apple peaufine petit à petit l'aspect logiciel.Selon Ming-Chi Kuo, le développement d'une seconde génération serait sur la table mais l'analyste ne précise pas s'il s'agirait d'offrir de nouvelles fonctionnalités (et lesquelles) ou s'il s'agirait de prendre une autre forme, par exemple le format carte de crédit pour être facilement inséré dans un portefeuille.Sur l'Apple Store, les AirTags sont vendus 35 € à l'unité ou 119 € par lot de quatre. Ils sont cependant en promotion de manière quasi permanente chez Amazon, en ce moment à 29,99 € l'unité ou 94 € le lot de quatre.