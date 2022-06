Explosion des délais pour le MacBook Air M1

Décidément, les pénuries de composants ne cessent d'affecter la disponibilité du MacBook Air. Il y avait du mieux ces derniers temps, mais les délais sont subitement repartis à la hausse et il n'est désormais plus possible d'obtenir le moindre modèle avant le mois d'août en passant par l'Apple Store en ligne (et ce n'est pas mieux dans les boutiques physiques de la marque). Pour un achat réalisé aujourd'hui, quel que soit le modèle choisi, Apple indique en effet une livraison entre le 3 et le 16 août : c'est plus d'un mois et demi d'attente.Apple n'attaque pas la période des vacances d'été dans de bonnes dispositions, d'autant que c'est une période propice aux équipements des étudiants avec l'offre Back to School qui est généralement lancée en juillet. Il est néanmoins possible de s'équiper rapidement grâce aux revendeurs officiels qui disposent encore de stock disponible sans délai, et il y a d'ailleurs des remises sur tous les modèles que vous pouvez retrouver sur notre comparateur . Une offre particulièrement importante a d'ailleurs été lancée ce week-end chez Amazon avec le modèle de 256 Go gris sidéral à 999 € au lieu de 1 199 € chez Apple, soit 17% de remise ; si le MacBook Air vous fait de l'oeil et que cette capacité de stockage vous convient, c'est l'offre à ne pas rater.