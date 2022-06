iOS 16 et macOS Ventura vont contourner les CAPTCHAs

Qui n'a jamais pesté contre les systèmes de vérification permettant de vérifier si l'utilisateur n'est pas un robot ? Les CAPTCHAs , qui prennent souvent la forme d'un texte déformé dont il faut identifier puis recopier les caractères dans un champ de validation, peuvent être particulièrement laborieux à utiliser et iOS 16 ainsi que macOS Ventura vont s'occuper de leur cas. Une nouvelle option est apparue dans Réglages > [Apple ID] > Mot de passe et sécurité > Validation automatique. Activée automatiquement, elle permet de contourner les CAPTCHAs dans les applications et sur le web. Pour ce faire, Apple utilise iCloud pour valider l'appareil et éviter l'étape de la validation manuelle.Apple explique le fonctionnement technique dans une vidéo sur son site web . Il s'agit en résumé d'un système de jetons d'accès personnels, dont la prise en charge a déjà été annoncée par Cloudflare et Fastly . Il faudra un peu de temps pour que tout le monde s'y mette, mais l'adoption généralisée de cette technologie semble inévitable. iOS 16 et macOS Ventura, actuellement en version bêta, seront disponibles cet automne.