Le copier-coller de l'iPhone, en retard par faute de temps

Pourquoi a-t-il fallu attendre la sortie d'iPhone OS 3, deux ans après la sortie du premier iPhone, pour qu'Apple intègre enfin une fonctionnalité aussi simple que le copier-coller ? Ken Kocienda, ancien ingénieur d'Apple, donne l'explication dans un fil Twitter . La raison est... le manque de temps, car l'adaptation du copier-coller au petit écran tactile de l'iPhone nécessitait de repenser un certain nombre de choses.

Captures via Softpedia

Ken Kocienda donne ainsi quelques détails techniques sur cette implémentation qui a donné du fil à retordre aux développeurs de Cupertino. Il explique notamment que le système doit constamment s'adapter aux biais humains. Par exemple, la courbe des doigts fait que les utilisateurs ont tendance à toucher l'écran bien plus bas qu'ils ne le pensent : dès ses débuts, iPhone OS a dû s'adapter à cela et c'est pour cette raison que les écrans tactiles sont — encore à ce jour — imprécis lorsqu'ils sont utilisés à l'envers.Autre challenge, la zone du clic peut légèrement bouger lorsque l'utilisateur retire son doigt de l'écran, ce qu'il ne fait jamais de manière parfaitement verticale : cela ne pose généralement pas de problème lors de l'utilisation des touches du clavier mais lors de la sélection de texte, le mouvement peut entraîner le décalage du curseur d'une lettre. Pour éviter cet effet, Ken Kocienda a dû mettre en place un log pour stocker l'historique des événements tactiles et finalement ignorer les deux derniers dixièmes de seconde de contact.Ken Kocienda explique également avoir eu l'idée de la fameuse loupe qui permettait de voir ce qui se passait sous le doigt pendant la sélection, tout comme celle de l'apparition automatique du clavier qui entraînait le décalage de la page et du texte vers le haut pour éviter qu'il ne se retrouve sur le clavier. Tout cela et bien d'autres petits détails ont dû être pensés, testés, et mis en place à l'échelle du système pour que les développeurs tiers puissent s'en emparer sans travail supplémentaire. Comme souvent, l'idée de base est simple mais on se rend vite compte, une fois les mains dans le cambouis, que l'exécution technique est beaucoup plus complexe que ce que l'on aurait pu penser.