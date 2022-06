Le nouvel adaptateur réseau d'Apple est bien à usage interne

Le mois dernier, un mystérieux « adaptateur réseau » numéroté A2657 et conçu par Apple obtenait la certification de la FCC américaine. L'engin tourne sous iOS 15.5 et intègre une batterie, deux ports Gigabit Ethernet, un port USB-C, une antenne et prend en charge le Wi-Fi, le Bluetooth ainsi que la NFC, et il dispose également de 32 Go de stockage et 1,5 Go de RAM.Il n'en fallait pas plus pour que certains s'emballent, mais les caractéristiques techniques de cet adaptateur ressemblaient furieusement à un autre adaptateur déposé deux ans plus tôt et qui était strictement destiné à un usage interne (on avait d'ailleurs pu le voir en photos ). C'est encore l'organisme de certification taïwanais NCC qui nous apporte les clichés de cet appareil, rapportés par Apple Insider Comme vous pouvez le voir sur les deux images ci-dessous, il s'agit une nouvelle fois d'un vulgaire bloc en plastique noir, dont le niveau de finition très éloigné des standards habituels d'Apple nous indique qu'il ne s'agit pas d'un produit destiné à être commercialisé. Il s'agit sans doute d'une mise à jour du modèle A2282, qui avait pour butselon la définition communiquée par Apple.Voilà donc la confirmation que cette certification n'avait rien à voir avec une hypothétique nouvelle borne AirPort. Une rumeur à l'origine de Majin Bu promet le retour des routeurs d'Apple arrêtés en 2018 , dans de nouvelles versions qui seraient commercialisées cet automne. C'est un bruit de couloir à prendre avec recul, Majin Bu ayant également annoncé l'intégration de Time Machine sur iCloud avec macOS Ventura sans que cela soit finalement le cas.