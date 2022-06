Back to School 2022 : le lancement serait proche... aux États-Unis

Chaque été, Apple met en place une opération promotionnelle spécialement dédiée aux étudiants et aux enseignants qui préparent la rentrée. Selon les sources de Mark Gurman , cette offre pourrait être reconduite aux États-Unis dès ce vendredi, ce qui coïnciderait avec la sortie du MacBook Pro M2 qui est pour l'instant en précommande . Il évoque, mais en précisant ne pas en être sûr, la mise en place d'une carte cadeau à la place des AirPods gratuits qui sont proposés depuis deux ans.Mark Gurman parle uniquement d'un lancement aux États-Unis : ces deux dernières années, le lancement européen avait été différé d'un mois. En 2021, l'offre française avait ainsi été lancée le 16 juillet alors que l'offre américaine était en place dès le 17 juin . Il faut donc s'attendre, sauf surprise, à ce que seule l'Amérique du Nord soit concernée dans un premier temps.

Visuel de l'offre Back to School 2021 en France

L'offre Back to School consiste chaque été à proposer un petit cadeau en plus de la remise immédiate de l'Apple Store éducation qui est valable toute l'année (elle est de 10% sur les Macs et de 5% sur l'iPad Air et l'iPad Pro). L'année dernière, Apple offrait une paire d'AirPods 2 (il était possible d'obtenir les AirPods Pro en s'acquittant de la différence de prix), et il y avait également un rabais de 20% sur la police d'assurance AppleCare+ qui permet d'allonger la garantie des Macs à trois ans.