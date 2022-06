iWork 12.1 apporte du nouveau à Keynote, Numbers et Pages

Keynote 12.1

• Ajoutez du mouvement subtil et des éléments visuels à votre présentation avec des arrière-plans dynamiques qui s'animent de façon continue lorsque vous passez d'une diapositive à une autre.

• Faites votre choix parmi les nouveaux thèmes animés dotés d'arrière-plans dynamiques.

• Possibilité d'ignorer ou de ne pas ignorer toutes les diapositives dans un groupe condensé.



Numbers 12.1

• Performances améliorées lors de l'insertion de rangs et de colonnes dans les grands tableaux.



Pages 12.1

• Utilisez la fusion d'adresses pour créer rapidement des lettres, cartes et enveloppes personnalisées pour plusieurs destinataires.

• Sélectionnez un modèle stylisé parmi les nouveaux disponibles pour les invitations à des évènements et des certificats d'étudiants.

Deux mois et demi après la sortie de la version 12 , la suite iWork passe en version 12.1 ce soir avec à la clé des nouveautés pour les logiciels de bureautique d'Apple, à la fois pour le Mac, l'iPad et l'iPhone. La grande nouveauté de cette nouvelle fournée concerne Keynote qui gagne des fonds dynamiques et des thèmes animés.Voici toutes les nouveautés d'iWork 12.1 selon la liste communiquée par Apple :Comme toujours, vous pouvez retrouver ces mises à jour sur l'App Store du Mac, accessible par le biais du menu Pomme. Sur iOS, rendez-vous sur l'App Store puis cliquez sur votre compte en haut à droite de l'écran, puis faites défiler la page pour voir les mises à jour disponibles.