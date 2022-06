MacBook Pro 13 pouces : la puce Apple M2 sur le banc d'essai

La puce Apple M2 arrive ! Présentée à la WWDC un peu plus tôt ce mois-ci, elle équipe le nouveau MacBook Pro 13,3" et le tout nouveau MacBook Air au design repensé. Les deux machines ont été annoncées en même temps mais c'est le MacBook Pro 13,3" qui sera disponible en premier : après le lancement des précommandes vendredi dernier, les premiers exemplaires arriveront chez leur propriétaire ce vendredi 24 juin. En attendant, Apple a envoyé quelques exemplaires de test chez certains journalistes, dont The Verge qui a réalisé de multiples tests pour voir ce que la nouvelle puce M2 avait dans le ventre.L'essentiel du banc d'essai réalisé par nos confrères se retrouve dans les tableaux comparatifs suivants, qui montrent les résultats de différents benchmarks réalisés sur le MacBook Pro 13,3" avec puce M2 comparés à ceux du MacBook Pro 13,3" avec puce M1 mais aussi à ceux du MacBook Pro 14,2" avec puce M1 Pro. Sans surprise, la puce M2 fait mieux que la puce M1 sur à peu près tous les postes (à l'étrange exception de l'export en 4K sous Premiere), notamment les graphismes où la différence est la plus perceptible au quotidien, sur un jeu vidéo par exemple. La puce M2 vient même titiller la puce M1 Pro des modèles supérieurs sur certains résultats en monocoeur, mais elle se fait largement distancer en multicoeurs.Le MacBook Pro M2, c'est le MacBook Pro M1 en plus rapide et c'est tout. Cette hausse de performance suffit-elle à redonner de la pertinence à ce modèle ? Nous avons déjà posé cette question et nos confrères se la posent aussi. D'un côté, il va bientôt y avoir le nouveau MacBook Air qui intégrera aussi la puce M2 avec d'autres évolutions intéressantes pour un prix plus contenu. D'un autre, le MacBook Pro 14,2" offre aux professionnels encore plus de puissance et surtout un équipement bien plus haut de gamme, pour un surcoût qui reste très raisonnable à même niveau de stockage et de RAM. Et pour ceux qui en veulent toujours plus, Apple prépare bien sûr les puces M2 Pro et M2 Max qui se retrouveront sur les prochains MacBook Pro 14,2" et 16,2" fin 2022 ou début 2023 , et les bonnes performances de la puce M2 classique sont ainsi très prometteuses dans cette optique.Pour ceux qui hésitent entre un MacBook Pro 13,3" et un MacBook Air, il est en tout cas conseillé d'attendre les premiers tests du MacBook Air M2 qui sortira dans le courant du mois de juillet. Dépourvu de ventilateur, ce modèle devrait bien moins supporter la montée en charge sur la durée mais il reste à voir dans quelle mesure cela affectera (ou non) les tâches gourmandes du quotidien. Car si le MacBook Pro 13,3" garde l'avantage de l'autonomie (jusqu'à 20 heures), le MacBook Air devrait plutôt bien se défendre (Apple annonce jusqu'à 18 heures) tout en présentant des avantages non négligeables (légèreté, silence total, écran plus grand, meilleure webcam, connecteur MagSafe) et faisant une croix sur la Touch Bar qui est désormais sur une voie de garage. Alors à 100 € de moins...