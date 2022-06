Réalité augmentée : Tim Cook invite à patienter...

Apple n'a pas du tout parlé de réalité augmentée lors de la conférence inaugurale de la WWDC 2022 : Apple aurait pris du retard dans le développement de son casque de réalité mixte et les rumeurs tablent désormais sur un lancement au printemps 2023 . Interrogé sur ce domaine d'activité par China Daily , Tim Cook ne s'est comme d'habitude pas caché de son affection pour cette technologie :Apple est bien sûr déjà présente dans ce domaine avec l'iPhone et les applications tirant parti d'ARKit : Tim Cook a ainsi déclaré qu'il y avait pas moins de 14 000 applications utilisant ARKit sur l'App Store. Concernant l'avenir, le patron d'Apple ne pouvait rien dévoiler à ce stade mais il a pour la première fois sous-entendu qu'une annonce d'envergure était en préparation :Les travaux d'Apple sur un casque de réalité virtuelle et augmentée ne sont plus un secret pour personne. Les rumeurs ont en effet été très nombreuses ces derniers mois, et on a même pu découvrir le nom du système d'exploitation qu'embarquera ce nouveau produit dans le code source de l'App Store : il s'agira de realityOS . Le casque devrait être très haut de gamme (puce puissante, nombreux capteurs, écrans haute-définition, etc.) et donc coûteux, avec en ligne de mire l'arrivée de lunettes connectées beaucoup plus grand-public deux ou trois ans plus tard.