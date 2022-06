iPadOS 16 : l'iPad ne peut plus faire office de concentrateur HomeKit

A home hub is required to take advantage of features like receiving accessory notifications and allowing other people to control your home. You will not be able to view shared homes until those homes are also upgraded to the latest HomeKit. iPad will no longer be supported as a home hub.

Il ne sera plus possible d'utiliser l'iPad comme concentrateur HomeKit avec iPadOS 16. C'était déjà suggéré dans des petites lignes sur la présentation de la nouvelle version d'iPadOS sur le site d'Apple, mais on en a désormais la confirmation officielle : la deuxième version bêta d'iPadOS 16 sortie hier soir l'indique clairement. Comme l'a repéré MacRumors dans le code source de l'application Maison, Apple a prévu un message d'erreur qui sera affiché en septembre lorsque la version finale d'iPadOS 16 sera installée :

L'application Maison de l'iPad sous iPadOS 15

Les personnes utilisant un iPad en tant que concentrateur HomeKit (qui deviendra progressivement Apple Home ) devront donc posséder un HomePod, un HomePod mini ou un Apple TV pour continuer à utiliser les fonctionnalités de domotique faisant appel à un hub, comme l'accès à distance ou les automatisations basées sur la localisation.